- Trzeba liczyć się, że w każdej chwili może być sytuacja, jak na Słowacji. Wiele osób odgraża, wygraża nam, przeważnie politykom prawicy i jest na to przyzwolenie obecnie rządzących - stwierdziła Beata Kempa. Według kandydatki PiS do PE, premier Donald Tusk krytykując opozycję, "rozochoca zwolenników, wyznawców, którzy czują większy imperatyw, by mocniej atakować".