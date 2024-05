Premier Słowacji postrzelony. Pilne oświadczenie prezydent

Atak na premiera Słowacji. Robert Fico postrzelony po posiedzeniu rządu

"Robert Fico został wielokrotnie postrzelony i obecnie jest w stanie zagrażającym życiu . W tej chwili jest transportowany helikopterem do Bańskiej Bystrzycy, bo dotarcie do Bratysławy z powodu konieczności pilnego zabiegu zajęłoby zbyt długo. Najbliższe godziny zdecydują " - napisano.

Robert Fico postrzelony. Kim jest premier Słowacji?

Z polityką związał się w 1987 roku, kiedy to wstąpił do Komunistycznej Partii Czechosłowacji. Po raz pierwszy mandat posła do Rady Narodowej uzyskał w 1992 roku. W kolejnych wyborach w 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 i 2012 roku uzyskiwał reelekcję. W tym czasie był m.in członkiem słowackiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.