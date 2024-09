Premier Donald Tusk odniósł się we wtorek do działalności obecnej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej . Jak stwierdził szef rządu, działalność SN i formalna strona jego funkcjonowania jest "wątpliwa".

Donald Tusk o zarządzaniu SN: Coś koszmarnego

- To coś koszmarnego, że na czele Sądu Najwyższego mamy kogoś, co do kogo mamy uzasadnione podejrzenie, że popełnił przestępstwo - stwierdził Donald Tusk, przypominając, że nie będzie to pierwsze zgłoszenie dotyczące Małgorzaty Manowskiej, którą Tusk nazwał byłą "wiceministerką u pana Ziobry, oddaną sercem PiS-owi".