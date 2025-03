Immunitet prezesa PiS. Sejmowa komisja zadecydowała ws. Kaczyńskiego

Wniosek o pociągnięcie Kaczyńskiego do odpowiedzialności złożył obecny europoseł Krzysztof Brejza jako oskarżyciel prywatny. Sprawa dotyczy słów Kaczyńskiego przed komisją śledczą ds. Pegasus a, kiedy określił on Brejzę mianem "znaczącego polityka formacji opozycyjnej", który "dopuszcza się bardzo poważnych, a przy tym odrażających przestępstw ".

Dodał, że Jarosław Kaczyńskie skierował list do członków komisji, "w którym prosił o wyrażanie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności". Głogowski zaznaczył, że "zarówno poseł Kaczyński (listownie - red.) jak i poseł Bogucki" podczas posiedzenia komisji "próbowali przekonać posłów do tego, iż była to wypowiedź wyrażająca opinię, a nie oskarżenia".