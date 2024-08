"Udzielenie kontrasygnaty doprowadziło do spowolnienia naszego marszu ku praworządności" - wskazano w liście otwartym do Donalda Tuska, pod którym podpisali się m.in. sędziowie, prawnicy i działacze społeczni. W ten sposób nawiązali do sytuacji udzielenia zgody na nominację Krzysztofa Wesołowskiego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego. Sygnatariusze wskazali, że decyzja premiera wywołała u nich "głębokie zaniepokojenie". Tusk tłumaczył w środę, że doszło do "błędu".