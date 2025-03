Dokonał zbrodni, przyznał się kierowcy autobusu. Jest wyrok w sprawie Piotra B.

Sosnowiec. Więzienie to niejedyna kara. 200 tys. zł zadośćuczynienia

Oskarżyciel publiczny - chcąc uznania, że było to tzw. zabójstwo kwalifikowane - domagał się, by B. mógł ubiegać się o zwolnienie najwcześniej po 40 latach . Prokuratura po analizie pisemnego uzasadnienia wyroku będzie rozważała ewentualną apelację .

Poza dożywociem za zabójstwo rodziców sąd wymierzył Piotrowi B. jednostkowe kary za mniej poważne przestępstwa - m.in. za zabór samochodu i dokumentów, należących do pokrzywdzonych. Zobowiązał go też do wypłaty 200 tys. zadośćuczynienia dla oskarżyciela posiłkowego. Taką rolę pełni w procesie syn ofiar, a zarazem brat oskarżonego.