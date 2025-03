" Justin Trudeau z Kanady (premier tego kraju - red.) zadzwonił do mnie z pytaniem, co można zrobić w sprawie ceł" - rozpoczął swój wpis Donald Trump .

"Powiedział, że jest lepiej, ale ja odparłem ' to nie wystarczy '" - zrelacjonował Trump. Jak dodał, rozmowa zakończyła się w - do pewnego stopnia - przyjazny sposób.

Następnie Trump stwierdził, że premier Kanady nie był w stanie powiedzieć mu, kiedy w jego kraju odbędą się wybory. "Co mnie zaciekawiło, w sensie, co tu się dzieje?" - napisał enigmatycznie. "Wtedy zrozumiałem, że próbuje wykorzystać te kwestie, by pozostać przy władzy " - stwierdził Trump we wpisie opublikowanym w serwisie Truth Social. "Powodzenia, Justin!" - napisał na koniec.

Chwilę później na profilu Trumpa pojawił się kolejny wpis. "Do wszystkich, którzy są zainteresowani, powiedziałem także gubernatorowi Kanady Justinowi Trudeau, że w dużej mierze stworzył on problemy, które mamy z nimi z uwagi na słabą politykę dotyczącą granic" - ocenił. To kolejny raz gdy Trump uderza w Trudeau, nazywając go gubernatorem i sugerując, że kraj ten to 51. stan USA.