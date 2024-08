- On jest jednym z naprawdę najwybitniejszych urzędników (...), tym bardziej jestem w środku rozgoryczony. Mam 100 procentowe zaufanie do moich najbliższych współpracowników, dziennie podpisuję wiele dokumentów, czasem liczących nawet kilkaset stron - kontynuował Donald Tusk.

"Błąd" premiera. "Nie będę ścinał głowy"

- Problem jest w tym, że nie poinformowano mnie o nazwisku neo-sędziego . Niedopatrzenie kosztowało całe to zdarzenie. Źle się stało, ale innego dna nie było. Wiem, kto odpowiada za to, co mi przedstawia. Nie będę ścinał głowy - dodał Tusk.

Sędziowie po decyzji Tuska: Umożliwia niekonstytucyjne działania prezydenta

"Na początku byłem przekonany, że to zbyt nieprawdopodobne, by było możliwe. A jednak" - napisał w sieci sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego RP. Prawnik ocenił, że swoim podpisem premier zgodził się na "komisarza do przeprowadzenia wyboru Prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego nielegalnie powołanego do tego Sądu neosędziego".