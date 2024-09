Prezydent udzielił wywiadu w TV Republika. Andrzej Duda negatywnie ocenił działania rządu Donalda Tuska w zakresie praworządnością i podkreślił, że patrzy na to "ze zmartwieniem". - Mam nadzieję, że będą z tego wyciągnięte konsekwencje prawne i polityczne - mam tu przede wszystkim na miejscu to, że widzi to nasze społeczeństwo - dodał.