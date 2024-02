Afera wizowa. Pominięto słowa kluczowego świadka

Edgar Kobos stwierdził przed komisją, że afera jest faktem, a on jest jedyną z osób uczestniczących, która ma odwagę przyznać się do swoich działań i spróbować zmierzyć się z ich konsekwencjami. - Zjednoczona Prawica próbowała tuszować aferę - przekonywał.

Afera wizowa. O zeznaniach Edgara Kobosa zapomniano

- Piotr Wawrzyk odmówił składania zeznań przed sejmową komisją śledczą do spraw wiz. Wcześniej jego pełnomocnik złożył wniosek o wyłączenie przewodniczącego Michała Szczerby, powołując się na domniemanie niewinności byłego wiceszefa MSZ, które ten miał kwestionować. Poza tym komisja utyskiwała na ułatwienia w wizach biznesowych i oskarżała, że dzięki temu do Polski mogli wjechać nawet Rosjanie. Czy to zmiana narracji, wcześniej obowiązywała opowieść, że wizy były sprzedawane na potęgę, każdemu, kto chciał. O co więc chodzi w tzw. aferze wizowej? - tak materiał zapowiadała prowadząca "Dzisiaj" Danuta Holecka.