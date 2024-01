Cios dla ministra Sienkiewicza. KRS nie uznał jego decyzji w sprawie TVP

Rewolucja w TVP. Media publiczne postawione w stan likwidacji

W międzyczasie prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę okołobudżetową, w której znalazły się środki na TVP, argumentując, że nie może się na to godzić, gdy łamane jest prawo. Na prezydenckim wecie oparł się niejako minister Sienkiewicz, bo 27 grudnia podjął decyzję o postawieniu spółek TVP, PR i PAP w stan likwidacji. Argumentował, że w obecnej sytuacji ruch ten pozwoli na zabezpieczenie dalszego funkcjonowania tych spółek , przeprowadzenie restrukturyzacji oraz niedopuszczenie do zwolnień "z powodu braku finansowania".

Postawienie spółek w stan likwidacji oznaczało powołanie przez ministra kultury likwidatora. Jak opisywaliśmy w Interii , nic nie stało na przeszkodzie, by szef resortu kultury powołał do tej roli ustanowionego wcześniej prezesem Tomasza Syguta. Stało się jednak inaczej - 28 grudnia informowaliśmy, że likwidatorem został p.o. dyrektora biura spraw korporacyjnych Daniel Gorgosz.

Co dalej z TVP? Orzeczenie uderza w decyzję ministra Sienkiewicza

We wtorek 9 stycznia XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie oddalił wniosek o wpisanie do KRS członków rady nadzorczej TVP, których to minister Sienkiewicz powołał na stanowiska 19 grudnia, a także mianowanego przez nich prezesem Tomasza Syguta. Co ważne, wyrok ten nie dotyczy procesu likwidacji spółki, bo w sprawie tej toczy się odrębne postępowanie.