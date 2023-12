TVP w stanie likwidacji. Poznaliśmy nazwisko likwidatora. To nie prezes Tomasz Sygut

- Zostałem likwidatorem i muszę podjąć kilka decyzji pierwszego dnia. Jestem przygotowany, wraz z moimi współpracownikami, do podjęcia decyzji. Chciałbym, jeśli to możliwe, jak najszybciej wrócić do pracy - mówił do posłów PiS Majcher w siedzibie publicznej rozgłośni.