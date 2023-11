Szymon Hołownia odkrywa karty. Kolejny obywatelski projekt "odmrożony"

Marszałek ujawnił w czwartek plan pracy Sejmu na następny tydzień. Zgodnie z harmonogramem pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji zostanie wznowione we wtorek. Posłowie zajmą się powołaniem Rzecznika Praw Dziecka oraz członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

- Nie byliśmy w stanie odesłać go do komisji, dopiero po przegłosowaniu sprzeciwu wobec całości projektu w środę będziemy mogli to zrobić - powiedział Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu chce także podczas przyszłotygodniowego posiedzenia przejść do drugiego czytania ustawy o zmianie terminu niedziel niehandlowych.