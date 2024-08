Mecenas Bartosz Lewandowski poinformował w portalu X, że do marszałek Senatu skierowano pismo z wnioskiem o wygaszenie mandatu Adama Bodnara .

" Podstawą sformułowanego wniosku jest bezprecedensowy fakt wydania 26 lipca osobiście przez pana senatora decyzji procesowej w toku śledztwa (nieuwzględnienia wniosku o wyłączenie prok. Dariusz Korneluka z uwagi na brak jego bezstronności), zastrzeżonej wyłącznie dla czynnych prokuratorów zajmujących się prowadzeniem postępowań przygotowawczych" - czytamy we wpisie.

Pełnomocnik Marcina Romanowskiego wskazuje, że polityk większości rządzącej " nie miał uprawnienia " do odrzucenia wniosku o wyłączenie Konreluka, dodatkowo "przejął stanowisko prokuratora", której - zgodnie z prawem - nie można łączyć z mandatem senatora.

Sprawa Marcina Romanowskiego. "Bodnar chciał pozbawić wolności swojego oponenta politycznego"

Jednocześnie mec. Lewandowski podkreśla, że Bodnar "nie zdecydował się na przekazanie do rozpoznania wniosku odpowiednio upoważnionemu prokuratorowi (np. jednemu z zastępców Prokuratora Generalnego)".

"W toku śledztwa (Bodnar - red.) reprezentuje również stronę postępowania, tj. rzekomo pokrzywdzony Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Sprawiedliwości. Oznacza to zatem, że pan senator wydał decyzję procesową w śledztwie, w którym jest stroną postępowania, a jednocześnie - jako minister - przekazał 'niezależnej Prokuraturze' opinie służące do natychmiastowego pozbawienia wolności swojego oponenta politycznego" - dodaje we wpisie.