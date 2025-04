Kilka minut po zakończeniu debaty organizowanej przez TVP, TVN24 i Polsat News Rafał Trzaskowski pojawił się przed tłumem zgromadzonym przed halą sportową w Końskich. Kandydat Koalicji Obywatelskiej krótko podsumował wydarzenie, podkreślając, że miała być to okazja do rozmowy w cztery oczy, dwóch kandydatów z najlepszymi wynikami w sondażach.

- Czekałem na pana Nawrockiego i widzieliście wszyscy, co się działo . Zamiast przyjść i zaakceptować jasne warunki rozmowy. Widzieliście państwo wszyscy tę debatę. To była równa debata, nikt nie miał lepszych warunków (...) Dokładnie te same pytania, jasna kolejność, kultura. Dokładnie to gwarantowałem Nawrockiemu, a nie te numery z propagandzistami, które obserwowaliśmy i te zabawy w debaty - mówił.

- Sam jej chciał. Wyzwał mnie na ubitą ziemię i nie przyszedł, żeby porozmawiać w cztery oczy. Między nami, ale oczywiście, żeby cała Polska to obserwowała. Uwaga, to była prawdę wielka szansa dla pana Karola Nawrockiego, który miałby znacznie więcej czasu na dyskusje, mógłby rozwinąć skrzydła i odpowiadać na pytania merytoryczne. Ale jak to zostało dzisiaj udowodnione, on nie umie odpowiadać na pytania merytoryczne. Umie się nauczyć paru rzeczy na pamięć i to jest niestety wszystko, dlatego boi się stawać jeden na jeden -