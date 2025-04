- Sam jej chciał. Wyzwał mnie na ubitą ziemię i nie przyszedł, żeby porozmawiać w cztery oczy. Między nami, ale oczywiście, żeby cała Polska to obserwowała. Uwaga, to była prawdę wielka szansa dla pana Karola Nawrockiego, który miałby znacznie więcej czasu na dyskusje, mógłby rozwinąć skrzydła i odpowiadać na pytania merytoryczne. Ale jak to zostało dzisiaj udowodnione, on nie umie odpowiadać na pytania merytoryczne. Umie się nauczyć paru rzeczy na pamięć i to jest niestety wszystko, dlatego boi się stawać jeden na jeden -