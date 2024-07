Obrońca posła pisze o skandalu. "Ma drugi immunitet"

Wszystko z powodu członkostwa Romanowskiego w delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. "Ma drugi immunitet" - przekazał mec. Bartosz Lewandowski. Rada Europy to organizacja zajmująca się m.in. przestrzeganiem praw człowieka. Nie jest częścią Unii Europejskiej.

Marcin Romanowski zatrzymany. Adwokat: Ma drugi immunitet

"W przypadku woli pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej, zatrzymania i tymczasowego aresztowania prokuratura była zobowiązana wystąpić do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o uchylenie mu immunitetu w odpowiedniej procedurze" - tłumaczył w mediach społecznościowych.