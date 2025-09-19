W skrócie Rząd przedstawił cztery główne obszary priorytetów, z naciskiem na szeroko pojęte bezpieczeństwo: wewnętrzne, energetyczne i ekonomiczne.

Planowane jest utworzenie wojsk dronowych oraz rozwój infrastruktury do ochrony granic, a na ochronę ludności przeznaczono ponad 17 mld złotych.

Obecny na konferencji Adam Szłapka odniósł się do głośnych wypowiedzi Donalda Trumpa, lecz ostatecznie nie odnosiły się one bezpośrednio do Polski, lecz do Ukrainy.

Maciej Berek prezentując priorytety rządu, powiedział, że zostały one ujęte w cztery obszary tematyczne. - Pierwszy z nich to Bezpieczna Polska, bezpieczni Polacy - oświadczył.

Jak mówił minister, "bezpieczeństwo rozumiemy tutaj szeroko". - Po pierwsze chodzi o to, żeby Polska była krajem gotowym do zapewnienia bezpieczeństwa w tym wymiarze dosłownym. Do odpierania ewentualnych zagrożeń, do przeciwdziałania tym zagrożeniom, a w razie konieczności do aktywnej obrony - powiedział Berek.

Ale to także - jak dodał - bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo z perspektywy każdej rodziny czyli to, co nazywamy bezpieczeństwem ekonomicznym.

- Bezpieczeństwo to także silna, adekwatna pozycja naszego kraju na arenie międzynarodowej - podkreślił minister.

Rząd Tuska odpowiada na rosnące zagrożenie. Powstaną wojska dronowe

Maciej Berek wymienił kilka priorytetów. - W tym obszarze bezpieczna Polska, bezpieczni Polacy to między innymi wojska dronowe. Do końca przyszłego roku będzie funkcjonował inspektorat wojsk bezzałogowych systemów uzbrojenia, będą funkcjonowały laboratoria dronowe w wybranych jednostkach wojskowych - powiedział minister.

Jak dodał, "w tym priorytecie opisujemy również działania związane z dalszą budową, rozwijaniem Tarczy Wschód, to także program ochrony ludności cywilnej". - Na te działania związane z ochroną ludności już w przyszłym roku przeznaczamy ponad 17 mld złotych - oświadczył Berek.

Minister wskazał również na bezpieczeństwo energetyczne. - I tu działania ministra energii, które mają spowodować, że polski system elektroenergetyczny będzie odporny na zagrożenia blackoutowe - powiedział. Bezpieczeństwo ekonomiczne z kolei to, między innymi, niskie ceny energii - dodał Berek.

Burza po słowach Donalda Trumpa. Szłapka: Nie chcę bawić się w interpretację

Na konferencji prasowej był również obecny Adam Szłapka. Rzecznik rządu został zapytany m.in. o wypowiedzi Donalda Trumpa na temat pomocy wojskowej dla Polski.

- Nie chcę bawić się w interpretację słów prezydenta Stanów Zjednoczonych - mówił. O poranku był jednak zdania, że słowa amerykańskiego przywódcy są dla Polski "niepokojące". Szłapka zmienił zdanie, gdyż - jak się okazuje - Trump nie wspomniał w swojej wypowiedzi o Polsce, lecz o Ukrainie.

W czwartek amerykański przywódca udzielił wywiadu dla programu "The Story with Martha MacCallum" w stacji Fox News. Zapytany o to, czy w świetle dodatkowych sił obrony powietrznej, wysłanych do Polski przez Wielką Brytanię i innych sojuszników, Ameryka zrobi to samo, odparł:

- Cóż, pomagamy wywiadowczo. Ale kiedy mówiłem o pomocy lotniczej, miałem na myśli bezpieczeństwo po zakończeniu wojny. Więc po zakończeniu wojny będziemy pomagać w zapewnieniu pokoju i myślę, że ostatecznie to się stanie - przekazał prezydent USA.

Marcin Przydacz, minister w kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, mówił w piątek rano na antenie Polsat News, że prawdopodobnie doszło do "lapsusu językowego", a republikanin miał na myśli nie Polskę, lecz Ukrainę.

