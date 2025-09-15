W skrócie Rządowy "Poradnik bezpieczeństwa" zawiera praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania się na kryzysowe sytuacje, takie jak brak prądu czy zakłócenia w komunikacji.

Poradnik został przygotowany przez MON i MSWiA, dostępny jest online i niebawem trafi do każdego domu także w wersji papierowej oraz Braille'a.

Opracowanie składa się z ponad 50 stron podzielonych na części: wstęp, przygotowanie, reagowanie i plan, uwzględniając m.in. alarmy, ewakuację oraz opiekę nad zwierzętami.

Rzecznik rządu Adam Szłapka zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, w którym mówi o "Poradniku bezpieczeństwa" oraz o tym, co on zawiera.

- Wyobraź sobie, że nagle gaśnie światło. Nie ma prądu, nie działa lodówka, nie działa internet, nie możesz naładować telefonu. Ciężko się z kimkolwiek skontaktować. Ciężko coś kupić - mówi Szłapka na filmie.

"Poradnik bezpieczeństwa". Instrukcje, jak przygotować się na sytuacje kryzysowe

Dalej rzecznik rządu pyta: - Masz powerbanka, latarkę, radio na baterie? Wiesz, jak się zachować w takiej sytuacji?

To właśnie na takie sytuacje Ministerstwo Obrony Narodowej oraz MSWiA przygotowało "Poradnik bezpieczeństwa". - (On - red.) dokładnie opisuje, jak należy się zachować w takich kryzysowych sytuacjach - podkreślił Adam Szłapka.

Obecnie poradnik dostępny jest na oficjalnej rządowej stronie, z której można go pobrać na telefon czy komputer w formie PDF, a następnie można go także wydrukować. "Poradnik bezpieczeństwa" w przyszłym roku zostanie rozesłany do każdego gospodarstwa domowego w wersji papierowej. Dostępny będzie także w wersji wydrukowanej alfabetem Braille'a.

- Robimy, a nie gadamy. Pamiętaj - nie panikujemy - dodał na nagraniu rzecznik rządu. Szłapka opatrzył film podpisem: "Przygotowanie to połowa sukcesu, dlatego stworzyliśmy krótki 'Poradnik bezpieczeństwa', który pomoże Ci działać, zamiast panikować".

Jak przygotować się na kryzys i jak reagować? "Poradnik bezpieczeństwa" wyjaśnia

"Poradnik bezpieczeństwa" składa się z ponad 50 stron i jest podzielony na cztery części - wstęp, przygotowanie, reagowanie i plan. Jedną z pierwszych stron poświęcono także spisowi numerów alarmowych, a także numerów, pod którymi można szukać wsparcia m.in. w kryzysie psychicznym.

"W ciągu ostatnich lat zagrożenie wobec Polski znacząco wzrosło. Dezinformacja, cyberataki, zagrożenia hybrydowe, sabotaż czy dywersja są wykorzystywane do destabilizacji państwa. Wojna za naszą wschodnią granicą również wpływa na nasze poczucie bezpieczeństwa" - podkreślono we wstępie poradnika.

Dalej zwrócono także uwagę na wzrastające ryzyko ekstremalnych zjawisk pogodowych. "Ich skutki mogą powodować przerwy w dostawie prądu, utrudnienia w przemieszczeniu się i komunikowaniu, zniszczenia materialne, trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej, a także zagrażać zdrowiu i życiu". "Wielu z nich nie da się uniknąć, ale można się na nie przygotować" - zaznaczono w "Poradniku bezpieczeństwa".

W przygotowanym przez rząd poradniku znajdują się informacje i wskazówki m.in., w jaki sposób przygotować siebie i swoich najbliższych na kryzys, jak zadbać o zwierzęta, a także jak przygotować swoje otoczenie - samochód, dom lub mieszkanie.

Jedna z części została poświęcona również sygnałom alarmowym i komunikatom ostrzegawczym, ewakuacji oraz temu, co spakować do plecaka ewakuacyjnego.

