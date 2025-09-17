"Nie wchodzi w rachubę". Premier reaguje na doniesienia w sprawie dronów
- To nie wchodzi w rachubę. Żołnierz, który otwiera ogień do wroga, który atakuje Polskę, musi mieć pełne prawne bezpieczeństwo - zaznaczył Donald Tusk na początku posiedzenia rządu. W ten sposób premier najprawdopodobniej odniósł się do doniesień ws. uszkodzonego domu w Wyrykach. Tusk po raz kolejny określił działania Rosji w polskiej przestrzeni powietrznej jako "prowokację".
- Polski żołnierz musi mieć pewność, że może podejmować decyzje natychmiast, bez kalkulacji - mówił przed środowym posiedzeniem rządu Donald Tusk. W ten sposób nawiązał do zeszłotygodniowej akcji rosyjskich służb i naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony.
- Szczerz powiedziawszy mam już dosyć tych tysięcy mądrali, którzy tak naprawdę nie mieli niczego wspólnego z wojną czy z wojskiem i każdy ma jakiś pogląd na to, jak ma się wojsko zachować, kiedy strzelać, kto ma kogo sprawdzać i jaki sprzęt należy kupić. To się musi wreszcie skończyć - mówił szef rządu.
Premier nawiązał do doniesień mediów o tym, że do uszkodzenia domu w Wyrykach doszło nie w wyniku uderzenia rosyjskiego drona, lecz rakiety wystrzelonej przez polskie F-16. Do tych informacji ma się wkrótce odnieść Wojsko Polskie i MON.
- Mogą się pojawić sytuacje, w której dojdzie do jakiś strat. Nie zmienia to w żaden sposób odpowiedzialności agresora i napastnika - podkreślił Donald Tusk.
Szef rządu w podobnym tonie wypowiedział się we wtorek. "Cała odpowiedzialność za uszkodzenia domu w Wyrykach spada na autorów dronowej prowokacji, czyli Rosję. O wszystkich okolicznościach incydentu odpowiednie służby poinformują opinię publiczną, rząd i prezydenta po zakończeniu postępowania. Łapy precz od polskich żołnierzy" - napisał na platformie X.
Rosyjskie drony w Polsce. Tusk reaguje na doniesienia mediów: Mogą zdarzyć się błędy
- Jeśli ktoś napada na nasz dom i my broniąc tego domu, coś uszkodzimy w tym domu, to nie zmienia to faktu, że będziemy dalej bronili tego domu, a cała odpowiedzialność spada na agresora - tłumaczył przed posiedzeniem rządu lider Koalicji Obywatelskiej.
- Robi się, to się też mogą zdarzyć błędy. Ale największym błędem byłoby sparaliżowanie procesu decyzyjnego, od żołnierza począwszy, na generale skończywszy - dodał.
Tusk wskazał na "pewne zamieszanie intelektualne" zauważalne na polskiej scenie politycznej. - Na niczym bardziej chyba Rosji nie będzie zależało niż na uzyskaniu takiego przekonania, że poprzez konflikty wewnątrz Polski i poprzez podważanie zaufania do wojska czy instytucji państwa, uda się nam sparaliżować proces decyzyjny, tak jak było to lata temu - podkreślił.
W tym kontekście wskazał na "dewastujące skutki", jakie przyniosły działania Antoniego Macierewicza, kiedy był szefem MON. Polityk PiS miał "z pasją rzucić się na żołnierzy, którzy strzelali w czasie wojny w Afganistanie".