"Nie wchodzi w rachubę". Premier reaguje na doniesienia w sprawie dronów

- Polski żołnierz musi mieć pewność, że może podejmować decyzje natychmiast, bez kalkulacji - mówił przed środowym posiedzeniem rządu Donald Tusk. W ten sposób nawiązał do zeszłotygodniowej akcji rosyjskich służb i naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony.

- Szczerz powiedziawszy mam już dosyć tych tysięcy mądrali, którzy tak naprawdę nie mieli niczego wspólnego z wojną czy z wojskiem i każdy ma jakiś pogląd na to, jak ma się wojsko zachować, kiedy strzelać, kto ma kogo sprawdzać i jaki sprzęt należy kupić. To się musi wreszcie skończyć - mówił szef rządu.

Premier nawiązał do doniesień mediów o tym, że do uszkodzenia domu w Wyrykach doszło nie w wyniku uderzenia rosyjskiego drona, lecz rakiety wystrzelonej przez polskie F-16. Do tych informacji ma się wkrótce odnieść Wojsko Polskie i MON.

- Mogą się pojawić sytuacje, w której dojdzie do jakiś strat. Nie zmienia to w żaden sposób odpowiedzialności agresora i napastnika - podkreślił Donald Tusk.

Szef rządu w podobnym tonie wypowiedział się we wtorek. "Cała odpowiedzialność za uszkodzenia domu w Wyrykach spada na autorów dronowej prowokacji, czyli Rosję. O wszystkich okolicznościach incydentu odpowiednie służby poinformują opinię publiczną, rząd i prezydenta po zakończeniu postępowania. Łapy precz od polskich żołnierzy" - napisał na platformie X.

Rosyjskie drony w Polsce. Tusk reaguje na doniesienia mediów: Mogą zdarzyć się błędy

- Jeśli ktoś napada na nasz dom i my broniąc tego domu, coś uszkodzimy w tym domu, to nie zmienia to faktu, że będziemy dalej bronili tego domu, a cała odpowiedzialność spada na agresora - tłumaczył przed posiedzeniem rządu lider Koalicji Obywatelskiej.

- Robi się, to się też mogą zdarzyć błędy. Ale największym błędem byłoby sparaliżowanie procesu decyzyjnego, od żołnierza począwszy, na generale skończywszy - dodał.

Tusk wskazał na "pewne zamieszanie intelektualne" zauważalne na polskiej scenie politycznej. - Na niczym bardziej chyba Rosji nie będzie zależało niż na uzyskaniu takiego przekonania, że poprzez konflikty wewnątrz Polski i poprzez podważanie zaufania do wojska czy instytucji państwa, uda się nam sparaliżować proces decyzyjny, tak jak było to lata temu - podkreślił.

W tym kontekście wskazał na "dewastujące skutki", jakie przyniosły działania Antoniego Macierewicza, kiedy był szefem MON. Polityk PiS miał "z pasją rzucić się na żołnierzy, którzy strzelali w czasie wojny w Afganistanie".

Rosyjskie drony nad Polską. Gen. Dymanowski w ''Gościu Wydarzeń'': Rosjanie liczyli na wywołanie rozłamu w krajach NATO Polsat News Polsat News