Rzecznik rządu Adam Szłapkach mówił w środę o "ataku dezinformacji" po wtargnięciu rosyjskich dronów do Polski. Podkreślił też, że co do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty z Rosji "nie ma żadnych wątpliwości".

"Największy w historii". Adam Szłapka o dezinformacji po wtargnięciu dronów do Polski

- Bezpośrednio po tym ataku polska przestrzeń informacyjna mierzyła się z jednym z największych w historii ataków dezinformacyjnych. NASK tą sprawą się zajmuje, bada - mówił Szłapka.

Stwierdził, że był to "gigantyczny atak dezinformacji rosyjskiej, która w polskiej przestrzeni medialnej była bardzo wysoka".

- Były próby relatywizowania tych wydarzeń, próby zrzucania odpowiedzialności na stronę ukraińską, wbijania klina między instytucje państwowe. Nie ma żadnych wątpliwości - prawda jest jasna - podkreślił rzecznik rządu. - Do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej doszło w wyniku intencjonalnych działań rosyjskich - zaznaczył.

Dodał, że walka z dezinformacją "jest bardzo ważna". - Trzeba zwracać uwagę na informacje, które podaje się dalej, trzeba śledzić oficjalne komunikaty instytucji państwowych. Apeluję do wszystkich, by być uważnym i odpornym na kwestie dezinformacyjne - wzywał Szłapka.

W jego opinii "każdy, kto podważał prawdę - świadomie lub nieświadomie - brał udział w dezinformacji".

System SKYctrl. Mariusz Błaszczak zamieścił wpis. Rzecznik rządu dementuje

- Przy okazji pojawiły się oczywiście próby rozgrywania tej sprawy politycznie - zauważył rzecznik rządu. Nawiązał tym samym do jednego z wpisów, jaki zamieścił w mediach społecznościowych były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

"System SkyControl (SKYctrl - red.) musi być używany na granicy. Trzeba przywrócić system SkyControl na granicę" - wzywał polityk PiS. "MON wycofał z granicy system antydronowy SkyControl zakupiony przez Prawo i Sprawiedliwość" - dodał Błaszczak.

Szłapka podkreślił, że są to informacje nieprawdziwe. - Prawda jest taka i tu Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało, że zestawy, o których mówił Błaszczak, działają, wykonują zadania operacyjne i są w użyciu 24 godziny na dobę - tłumaczył.

- Chciałbym zaapelować i podkreślić, żeby tej trudnej sytuacji, z jaką mamy do czynienia nie wykorzystywać tak czysto politycznie. To na pewno nie służy temu, co jest teraz tak ważne - jedności narodowej - zaznaczył na koniec rzecznik rządu.

