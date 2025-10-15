W skrócie BBN stwierdziło, że w interesie Polski jest, by domniemany sprawca uszkodzenia Nord Stream nie został wydany Niemcom.

Lider AfD domaga się postawienia podejrzanego Ukraińca przed niemieckim sądem.

Sprawy ekstradycyjne dotyczące Ukraińców podejrzanych o sabotaż rozpatrują sądy w Polsce i we Włoszech.

"Financial Times" opublikował w poniedziałek wywiad z szefem BBN Sławomirem Cenckiewiczem, który stwierdził, że Polska nie powinna wydawać stronie niemieckiej podejrzanego o wysadzenie Nord Stream obywatela Ukrainy Wołodymyra Z.

Mężczyzna był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania wydanym przez niemieckie służby.

Lider AfD reaguje na słowa Cenckiewicza. "Żywotny interes Niemiec"

Na stanowisko Cenckiewicza odpowiedział w środę jeden z liderów partii Alternatywa dla Niemiec Tino Chrupalla. "Odrzucamy oświadczenia szefa BBN jako ingerencję w żywotne interesy naszego kraju" - stwierdził we wpisie na platformie X.

Zaznaczył, że "bylibyśmy zadowoleni, gdyby nasi europejscy sąsiedzi poparli śledztwo Federalnego Prokuratora Generalnego". "Atak na Nord Stream musi zostać zbadany i osądzony przed Federalnym Trybunałem Sprawiedliwości" - napisał.

Chrupalla dodał, że rząd w Berlinie "musi stanąć w obronie niemieckiego prawa karnego i interesów swoich obywateli".

BBN odpowiada AfD. "Finansowanie rosyjskiej machiny wojennej"

Kilka godzin później BBN wydało oświadczenie w odpowiedzi na stanowisko niemieckiego polityka.

"Szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz, a w ślad za tym całe nadzorowane przez niego i jego zastępców Biuro, podtrzymują stanowisko, że w żywotnym interesie państwa polskiego jest to, by domniemany sprawca lub sprawcy uszkodzenia gazociągu Nord Stream (1 i 2) uniknęli pociągnięcia do odpowiedzialności za ten czyn" - czytamy.

W komunikacie przypomniano, że rosyjska agresja na Ukrainę w 2014 roku, a później pełnoskalowa napaść w 2022 roku po części zostały sfinansowane ze sprzedaży rosyjskiego gazu.

"Wraz z wysadzeniem NS1 i NS2 unieszkodliwiony został zatem istotny segment finansowania rosyjskiej machiny wojennej" - podano.

BBN wyraziło też przekonanie, że stanowisko zaprezentowane przez Cenckiewicza "zdaje się także podzielać polski rząd". "Ściganie sabotażystów Nord Streamu może być w interesie niemieckiej sprawiedliwości, ale też 'rosyjskiej niesprawiedliwości'" - zakończono.

Wysadzenie Nord Stream. Posiedzenie sądu ws. Wołodymyra Z.

W piątek w Sądzie Okręgowym w Warszawie ma odbyć się posiedzenie, na którym rozstrzygnięte zostanie, czy wydać stronie niemieckiej podejrzanego o wysadzenie Nord Stream Wołodymyra Z.

Mężczyzna był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania wydanym przez Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe w związku z podejrzeniem sabotażu konstytucyjnego, zniszczeniem mienia oraz zniszczeniem rurociągu Nord Stream 2.

Został zatrzymany 30 września w miejscu swojego zamieszkania. Obecnie przebywa w Areszcie Śledczym w Warszawie.

49-letni Ukrainiec twierdzi, że nie miał nic wspólnego z atakiem i że w czasie, gdy do niego doszło, przebywał w Ukrainie.

Włochy. Sąd zablokował wydanie Sierhija K. Miał być organizatorem ataku

Tymczasem w środę włoski Sąd Najwyższy uchylił postanowienie sądu apelacyjnego, który zdecydował o przekazaniu niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości Ukraińca Serhija K., podejrzanego o atak na gazociąg Nord Stream w 2022 r.

Sąd najwyższej instancji w Rzymie odesłał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Serhij K. został aresztowany w sierpniu tego roku w miejscowości koło Rimini, gdzie przebywał z rodziną na wakacjach.

Media podawały wcześniej, że Serhij K. miał być organizatorem ataku na Nord Stream, a nie - jak sądzono - tylko jednym z koordynatorów.

Przebieg wysadzenia Nord Stream. Ustalenia niemieckich służb

Według niemieckiej prokuratury zatrzymany we Włoszech Ukrainiec i jego towarzysze do swojej akcji wykorzystali jacht, który wypłynął z portu w Rostocku. Wynajęli go w Niemczech na podstawie fałszywych dokumentów tożsamości i z pomocą pośredników.

Śledczy twierdzą, że nurkowie przyczepili do nitek gazociągu Nord Stream co najmniej cztery ładunki wybuchowe. Później mieli zostać odebrani przez kierowcę i zawiezieni na Ukrainę.

Do zniszczenia trzech z czterech nitek Nord Stream 1 i Nord Stream 2, przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec, doszło 26 września 2022 roku (ponad siedem miesięcy po wybuchu pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę - red.) na głębokości około 80 metrów, na dnie Morza Bałtyckiego.

