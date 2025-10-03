Ruch śledczych ws. Wołodymyra Z. "Przygotowywane są wnioski"

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

- Prokurator przygotowuje wnioski o realizację Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz przedłużenie aresztu wobec Wołodymyra Z. - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba. Obywatel Ukrainy podejrzany jest o wysadzenie gazociągu Nord Stream. Obrona domaga się, żeby mężczyzna odpowiadał z wolnej stopy.

Wysadzenie gazociągu Nord Stream. Ruch śledczych ws. Wołodymyra Z.
Wysadzenie gazociągu Nord Stream. Ruch śledczych ws. Wołodymyra Z.STEFAN SAUER / DPA / Swedish coast guard/AndalouAFP

W skrócie

  • Prokuratura przygotowuje wnioski o przedłużenie aresztu wobec Wołodymyra Z., podejrzanego o wysadzenie gazociągu Nord Stream.
  • Obrona domaga się, aby podejrzany odpowiadał z wolnej stopy, a sąd rozpatruje jej zażalenie na decyzję o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny.
  • Według śledczych, sprawcy wykorzystali jacht i fałszywe dokumenty, by przeprowadzić akcję sabotażową na gazociągu Nord Stream 2.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prok. Piotr Antoni Skiba przekazał, że materiały dotyczące ściganego Europejskim Nakazem Aresztowania mężczyzny zostały już przesłane mailem przez stronę niemiecką.

W środę Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek prokuratury dotyczący tymczasowego aresztowania na siedem dni Wołodymyra Z.

Aresztowanie Wołodymyra Z. Prokuratura składa zażalenie

Obrońca Z. mec. Tymoteusz Paprocki poinformował, że w piątek złożone zostanie zażalenie na to postanowienie.

Dodał również, że prawdopodobnie na poniedziałek sąd wyznaczy kolejne posiedzenie aresztowe.

Wołodymyr Z. był poszukiwany ENA, wydanym przez Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe, w związku z podejrzeniem sabotażu konstytucyjnego, zniszczeniem mienia oraz zniszczeniem rurociągu Nord Stream 2.

Zobacz również:

Prok. Piotr Skiba
Polska

Wysadzenie Nord Stream. Nowe informacje ws. zatrzymanego Ukraińca

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Do zniszczenia trzech z czterech nitek Nord Stream 1 i Nord Stream 2, przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec, doszło 26 września 2022 roku - ponad siedem miesięcy po wybuchu pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę - na głębokości około 80 metrów, na dnie Bałtyku.

    Według niemieckiej prokuratury osoby odpowiedzialne za zniszczenie gazociągu skorzystały z jachtu, który wypłynął z portu w Rostocku. Łódź mieli wynająć od niemieckiej firmy na podstawie fałszywych dokumentów tożsamości i z pomocą pośredników.

    Śledczy twierdzą, że nurkowie przymocowali do nitek rurociągów co najmniej cztery ładunki wybuchowe, a po akcji zostali odebrani przez kierowcę i odwiezieni do Ukrainy.

    Zobacz również:

    Do eksplozji Nord Stream doszło w 2022 roku
    Polska

    Ukrainiec poszukiwany w sprawie wysadzenia Nord Stream zatrzymany w Polsce

    Karolina Głodowska
    Karolina Głodowska
    "Polityczny WF": Wielki powrót Ryszarda Petru?INTERIA.PL

    Najnowsze