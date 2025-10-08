W skrócie Peter Szijjarto skrytykował wypowiedź Donalda Tuska na temat sabotażu Nord Stream, twierdząc, że premierzy nie powinni bronić terrorystów.

Rosyjscy politycy otwarcie sugerują, że za zniszczeniem gazociągu stoją państwa zachodnie, a nie Ukraina.

Twierdzą, że skala ataku wymagała zaawansowanego sprzętu i profesjonalizmu, którym dysponują tylko duże służby wywiadowcze.

Temat konsekwencji zniszczenia rurociągu Nord Stream pojawił się w trakcie konferencji prasowej Donalda Tuska z premier Litwy Ingą Ruginiene.

Zdaniem szefa polskiego rządu incydent leżał w interesie Polski w związku z czym "w interesie zwykłego poczucia przyzwoitości i sprawiedliwości (…) nie jest oskarżanie albo wydawanie tego obywatela (Volodymyra Z. - red.) w ręce innego państwa".

Węgry. Szef MSZ reaguje na słowa Donalda Tuska

Oświadczenie polskiego premiera, w mediach społecznościowych, skomentował szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto.

"Według Donalda Tuska wysadzenie gazociągu jest akceptowalne. To szokujące, bo aż chce się zapytać, co jeszcze można wysadzić i nadal uznać to za wybaczalne, a nawet godne pochwały. Jedno jest pewne: nie chcemy Europy, w której premierzy bronią terrorystów" - czytamy we wpisie na platformie X.

Moskwa o zniszczeniu Nord Stream. Wskazują na "prawdziwych winnych"

Sprawa uszkodzenia rurociągu Nord Stream ochoczo komentowana jest także przez przedstawicieli rosyjskich władz. Głos w tej kwestii zabrał między innymi doradca Władimira Putina, Nikołaj Patruszew.

W rozmowie z gazetą Kommiersant polityk stwierdził, że nie wierzy wynikom śledztwa prowadzonego w Niemczach. Jego zdaniem odpowiedzialność za eksplozję ponoszą kraje Zachodu.

- Ignorują teraz fakt, że tuż przed wysadzeniem gazociągu Nord Stream w tym rejonie Bałtyku odbywały się ćwiczenia morskie NATO. Warto również zauważyć, że sami aresztowani Ukraińcy stwierdzili, że prowadzone przeciwko nim śledztwo ma na celu zrzucenie winy na Ukrainę i ukrycie prawdziwych organizatorów i uczestników zamachu terrorystycznego, którym zależało na eskalacji napięć na Bałtyku - stwierdził.

- To ewidentny akt sabotażu, przeprowadzony na wysokim poziomie profesjonalizmu. Zniszczenie odcinka podwodnego rurociągu samo w sobie jest trudnym zadaniem, zwłaszcza gdy wymaga możliwie najbardziej dyskretnej operacji, bez użycia specjalnie wyposażonego statku. W przypadku Nord Stream zadanie to zostało ewidentnie wykonane przez wysoko wykwalifikowany zespół sabotażystów z bogatym doświadczeniem w operowaniu na znacznych głębokościach i w trudnych warunkach hydrologicznych Morza Bałtyckiego - dodał.

Zachód "ma coś do ukrycia". Zacharowa komentuje wysadzenie Nord Stream

Według Patruszewa "nie każda armia ani agencja wywiadowcza na świecie dysponuje pływakami zdolnymi do sprawnego i co najważniejsze, tajnego przeprowadzenia takiej operacji". Jednocześnie polityk podkreślił, że jego zdaniem takie zadanie mogły wykonać jednostki brytyjskich służb wojskowych.

W podobnym tonie wypowiedziała się także rzecznik rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa. Jej zdaniem, kraje Zachodu "mają coś do ukrycia" w kwestii uszkodzenia rurociągu.

- O czym to wszystko świadczy? To wskazuje, że Zachód ma coś do ukrycia. Sabotaż na dużą skalę po prostu przekracza możliwości samych podmiotów niepaństwowych. Wymaga znacznych zasobów i sprzętu, którymi dysponują tylko służby dużych państw - mówiła w trakcie briefingu prasowego.

