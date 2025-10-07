Donald Tusk stanowczo o Nord Stream 2. "Powinni się wstydzić"
- Jedyne osoby, które powinny wstydzić się i powinny milczeć w kwestii Nord Stream 2 są te, które zdecydowały o jego budowie - powiedział premier Donald Tusk. Słowa szefa polskiego rządu można odczytywać jako aluzję do wypowiedzi byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Polityk zabrał też głos ws. aresztowanego obywatela Ukrainy, który jest podejrzany o wysadzenie gazociągu.
- Jedynymi osobami, które powinny milczeć w kwestii Nord Stream 2, to są osoby, które go zbudowały. Problemem nie jest to, że gazociąg został wysadzony, ale że został zbudowany przeciw żywotnym interesom Europy - powiedział Donald Tusk w trakcie wspólnej konferencji prasowej z premier Litwy Ingą Ruginiene.
