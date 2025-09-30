Ukrainiec poszukiwany w sprawie wysadzenia Nord Stream zatrzymany w Polsce
Polskie służby zatrzymały pod Warszawą Ukraińca Wołodymyra Z., którego Niemcy poszukiwali w sprawie wysadzenia gazociągu Nord Stream - potwierdziła Interii rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Informację tę potwierdził nam też prawnik Ukraińca, adwokat Tymoteusz Paprocki.
"Potwierdzam zatrzymanie obywatela Ukrainy poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania. Dalsze procedury polegają na doprowadzeniu do prokuratury. Decyzję o ewentualnym przekazaniu obywatela Ukrainy do państwa wnioskującego podejmie sąd" - przekazała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka w komunikacie przesłanym Interii.
O doniesienia te pytana była także rzeczniczka prokuratora generalnego prokurator Anna Adamiak. - Co do informacji, które pojawiają się, nie mogę jej potwierdzić, muszę państwa odesłać do Prokuratury Okręgowej w Warszawie - powiedziała pytana przez reporterkę Polsat News.
Ukrainiec Wołodymyr Z. zatrzymany w Polsce. Chodzi o wysadzenie Nord Stream
Jak ustaliła Interia w rozmowie z adwokatem obywatela Ukrainy, Tymoteuszem Paprockim, czynności procesowe z zatrzymanym miały rozpocząć się w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie około godz. 13.
- Jestem obrońcą pana Wołodymyra Z, potwierdzam, że został zatrzymany dzisiaj (wtorek - red.) w godzinach porannych w jednej z podwarszawskich miejscowości - usłyszeliśmy. Zatrzymanie obywatela Ukrainy przebiegło bezproblemowo, "bardzo spokojnie".
- Po czynnościach w prokuraturze na pewno będę mógł powiedzieć więcej - dodał Paprocki.
Obywatel Ukrainy zatrzymany, chodzi o Nord Stream. Stanowisko obrony
- Niezależnie od wszystkiego - już teraz obrona wskazuje, że bez względu na stanowisko, jakie wobec tych zarzutów przedstawi mój klient, to jaki obywatel Ukrainy nie uczestniczyłby w tych działaniach, których celem była infrastruktura Nord Stream 2, której właścicielem jest rosyjska spółka Gazprom, to mając na uwadze działania wojenne w Ukrainie oraz to, że spółka ta wprost finansuje wojnę Rosji, trudno upatrywać jakiejkolwiek sensowności i zasadności w zarzutach, które strona niemiecka stawia - argumentował adwokat Tymoteusz Paprocki.
Wołodymyr Z. poszukiwany był na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, który wystawił niemiecki sąd.
Do wysadzenia trzech z czterech nitek dwóch gazociągów Nord Stream 1 i 2 doszło 26 września 2022 roku.