Polskie służby zatrzymały pod Warszawą Ukraińca Wołodymyra Z., którego Niemcy poszukiwali w sprawie wysadzenia gazociągu Nord Stream - potwierdziła Interii rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Informację tę potwierdził nam też prawnik Ukraińca, adwokat Tymoteusz Paprocki.

Do eksplozji Nord Stream doszło w 2022 roku
Do eksplozji Nord Stream doszło w 2022 rokuAbaca Press Agencja FORUM

"Potwierdzam zatrzymanie obywatela Ukrainy poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania. Dalsze procedury polegają na doprowadzeniu do prokuratury. Decyzję o ewentualnym przekazaniu obywatela Ukrainy do państwa wnioskującego podejmie sąd" - przekazała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka w komunikacie przesłanym Interii.

O doniesienia te pytana była także rzeczniczka prokuratora generalnego prokurator Anna Adamiak. - Co do informacji, które pojawiają się, nie mogę jej potwierdzić, muszę państwa odesłać do Prokuratury Okręgowej w Warszawie - powiedziała pytana przez reporterkę Polsat News.

Ukrainiec Wołodymyr Z. zatrzymany w Polsce. Chodzi o wysadzenie Nord Stream

Jak ustaliła Interia w rozmowie z adwokatem obywatela Ukrainy, Tymoteuszem Paprockim, czynności procesowe z zatrzymanym miały rozpocząć się w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie około godz. 13.

- Jestem obrońcą pana Wołodymyra Z, potwierdzam, że został zatrzymany dzisiaj (wtorek - red.) w godzinach porannych w jednej z podwarszawskich miejscowości - usłyszeliśmy. Zatrzymanie obywatela Ukrainy przebiegło bezproblemowo, "bardzo spokojnie".

    - Po czynnościach w prokuraturze na pewno będę mógł powiedzieć więcej - dodał Paprocki.

    Obywatel Ukrainy zatrzymany, chodzi o Nord Stream. Stanowisko obrony

    - Niezależnie od wszystkiego - już teraz obrona wskazuje, że bez względu na stanowisko, jakie wobec tych zarzutów przedstawi mój klient, to jaki obywatel Ukrainy nie uczestniczyłby w tych działaniach, których celem była infrastruktura Nord Stream 2, której właścicielem jest rosyjska spółka Gazprom, to mając na uwadze działania wojenne w Ukrainie oraz to, że spółka ta wprost finansuje wojnę Rosji, trudno upatrywać jakiejkolwiek sensowności i zasadności w zarzutach, które strona niemiecka stawia - argumentował adwokat Tymoteusz Paprocki.

    Wołodymyr Z. poszukiwany był na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, który wystawił niemiecki sąd.

    Do wysadzenia trzech z czterech nitek dwóch gazociągów Nord Stream 1 i 2 doszło 26 września 2022 roku.

