W skrócie Podejrzany o wysadzenie gazociągów Nord Stream został przesłuchany w charakterze świadka.

Ukraiński obywatel Wołodymyr Ż. został zatrzymany w Polsce na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

Premier Tusk wyraził wątpliwości co do wydania podejrzanego stronie niemieckiej, ale ostateczna decyzja należy do sądu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Śledztwo prowadzone jest w kilku kierunkach. Polski prokuratorzy wyjaśniają m.in., czy doszło do ataku o charakterze terrorystycznym, jak również czy wyciek miał wpływ na środowisko morskie, a jeśli tak - w jakich rozmiarach. Postępowanie zostało wszczęte z urzędu we wrześniu 2022 roku.

- Nie informujemy, jakie ustalenia zostały poczynione. Mogę jedynie powiedzieć, iż zgromadzony dotychczas materiał dowodowy nie dał podstaw do postawienia komukolwiek zarzutów. Tak więc w sprawie nie ma podejrzanych - wyjaśnił rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

Wysadzenie Nord Stream. Przedłużony areszt wobec Ukraińca

Rzecznik podkreślił, że polska strona współpracuje ze stroną niemiecką poprzez wymianę informacji i dowodów. - Wołodymyr Ż. został przesłuchany 3 października jako świadek w tym postępowaniu i złożył zeznania. Nie informujemy o ich treści - przekazał.

Wołodymyr Ż. jest poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania wydanym przez Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe w związku z podejrzeniem sabotażu konstytucyjnego, zniszczeniem mienia oraz zniszczeniem rurociągu Nord Stream 2.

Został zatrzymany 30 września w miejscu swojego zamieszkania - w podwarszawskim Pruszkowie. W poniedziałek warszawski Sąd Okręgowy przedłużył do 9 listopada areszt dla podejrzanego.

Na tę decyzję mecenas Tymoteusz Paprocki, reprezentujący Ukraińca, złożył we wtorek zażalenie. - Obrona czeka teraz na wyznaczenie posiedzenia - zaznaczył Paprocki, podkreślając, iż będzie walczył, by 49-latek odpowiadał z wolnej stopy.

Donald Tusk zabrał głos ws. Wołodymyra Ż. "Wydanie go nie jest w interesie Polski"

Premier Donald Tusk podkreślił we wtorek, że w interesie Polski nie jest oskarżanie albo wydawanie Wołodymyra Ż. w ręce innego państwa. Dodał, że jedynymi, którzy powinni wstydzić się w kwestii Nord Stream 2, są ci, którzy zdecydowali o jego budowie.

O ewentualnym wydaniu Ukraińca Niemcom będzie decydował sąd. Wcześniej musi się on zapoznać z dokumentacją - ma na to 100 dni. Prokuratura poinformowała w piątek, że materiały dotyczące ściganego ENA mężczyzny zostały już przesłane mailem przez stronę niemiecką.

Z kolei rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie sędzia Anna Ptaszek przekazała w poniedziałek, że sędzia referent niebawem wyznaczy termin rozprawy w tej kwestii.

Do zniszczenia trzech z czterech nitek Nord Stream 1 i Nord Stream 2, przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec, doszło 26 września 2022 r. - ponad siedem miesięcy po wybuchu pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę - na głębokości około 80 metrów, na dnie Morza Bałtyckiego.

49-letni Ukrainiec twierdzi, że nie miał nic wspólnego z atakiem i że w czasie, gdy do niego doszło, przebywał w Ukrainie.

W listopadzie zmiana marszałka Sejmu Polsat News Polsat News