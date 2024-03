Awantura w Sejmie. "To jest farsa"

- To, co się dziś dzieje w Polsce, jest wielką hipokryzją i farsą. Rolnicy protestują w 500 miejscach, a Donald Tusk z nich kpi - powiedział z mównicy sejmowej Robert Telus. Zdaniem byłego ministra rolnictwa policja zastrasza rolników, przechodząc do domów tych, deklarujących udział w protestach.