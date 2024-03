Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym zobowiązał się do "przyspieszenia porządków" po rządach Prawa i Sprawiedliwości.

Donald Tusk nawiązał do "100 konkretów". W piątek mija sto dni rządu

Wpis Donalda Tuska to nawiązanie do flagowej obietnicy wyborczej Koalicji Obywatelskiej - "100 konkretów na 100 dni rządów". Te mijają w piątek, jednak według wyliczeń mediów i ekspertów obecny gabinet zdołał dotychczas zrealizować od kilku do kilkunastu zobowiązań.