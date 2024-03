"Królowie kłamstwa". PiS rozlicza rząd ze "100 konkretów"

Jarosław Kaczyński przypomniał okrzyk. "Precz z kaczorem dyktatorem"

- Przypominacie sobie państwo okrzyk: "Precz z Kaczorem dyktatorem"? To teza całkowicie nieprawdziwa, śmieszna. Mi aż wstyd to powtarzać - oznajmił prezes PiS. - Myśmy byli bardzo tolerancyjni i sądzę, że Polska była wtedy najbardziej tolerancyjnym państwem w Europie. Myślę, że nawet do przesady tolerancyjnym - stwierdził szef PiS.