Adwokaci apelują do prezydenta. "Proszę podpisać ustawy"

"Kryzys konstytucyjny, który toczy się na naszych oczach, pogłębia erozję zaufania społecznego do organów Państwa Polskiego. W obliczu zagrożeń zewnętrznych w interesie naszego Państwa jest wygaszanie konfliktów wewnętrznych" - przekonuje w liście do prezydenta Naczelna Rada Adwokacka. Jej prezes - Przemysław Rosati - apeluje do Andrzeja Dudy o podpisanie dwóch ustaw reformujących Trybunał Konstytucyjny.