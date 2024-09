W piątek Sejm przyjął poprawki Senatu do ustaw reformujących Trybunał Konstytucyjny. Podczas spotkania z dziennikarzami marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że planuje ją dzisiaj przekazać do prezydenta Andrzeja Dudy.

- Stąd mój apel do prezydenta, aby tę ustawę podpisać, bo to ręka wyciągnięta w kierunku pana prezydenta przez parlament, po to, aby wspólnie rozwiązać kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiaj, jak głęboki jest to kryzys wszyscy widzimy, a ta uchwalona ustawa jest po prostu dobra - powiedział marszałek. Reklama

Szymon Hołownia o ustawie o Trybunale Konstytucyjnym: Proces uzdrawiania tego, co zepsuto

Hołownia przypomniał, że dzięki nowemu rozwiązaniu prawnemu sędziów TK będzie powoływać się przez Sejm większością 3/5 głosów, a więc, jak zaznaczył, również "z uwzględnieniem głosów opozycji".

Lider Polski 2050 dodał, że dzięki temu zostaje uporządkowana sprawa byłych polityków prawicy zasiadających w TK. Z kolei - zgodnie z treścią uchwały - prezydent będzie miał 14 dni na przyjęcie ślubowania sędziego TK, a jeżeli tego nie uczyni, to ślubowanie może odbyć się w formie notarialnej.

- Mam nadzieję, że zobaczycie państwo też w tej ustawie przyspieszenie spraw obywateli kosztem prędkości rozpoznawanych spraw polityków - wymieniał Hołownia.

- Jeżeli uda przekonać się pana prezydenta do tego, że razem, dzisiaj musimy naprawić Trybunał Konstytucyjny z udziałem opozycji, ta ustawa zakłada udział opozycji w procesie uzdrawiania tego, co zostało zepsute, to myślę, że moglibyśmy być gotowi do tego, moim zdaniem, żeby procedurę wyboru sędziów uzupełniających po zaistnieniu wakatów przeprowadzić - oznajmił. Reklama

- Jeżeli natomiast prezydent zdecyduje się zostawić ten stan choroby TK w tym miejscu, gdzie jest i zawetować nasza ustawę, to coraz bardziej oczywiste staje się, że trudno będzie wysyłać ludzi odpowiedzialnych, kompetentnych do Trybunału który jest do tego stopnia zepsuty, że będziemy musieli poczekać na jego naprawę - stwierdził.

Po wszystkim dodał, że ma nadzieję, iż prezydent wie "jak ważny jest sąd konstytucyjny" w polskim porządku prawnym.

Sejm zdecydował. Jak zmiany wprowadza ustawa o TK?

W piątek przyjęta ustawa o TK zakłada, że sędziowie Trybunału będą wybierani przez Sejm większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Kandydaci mają mieć od 40 do 70 lat i w czteroletnim okresie poprzedzającym wybór nie mogą sprawować mandatu posła, senatora lub posła do Parlamentu Europejskiego, być członkiem Rady Ministrów ani partii politycznych.

Senat zaproponował 66 poprawek do ustawy o TK i dwie poprawki do przepisów ją wprowadzających. W piątkowym głosowaniu posłowie przyjęli prawie wszystkie poprawki izby wyższej. Reklama

Jedna z nich zakłada wprowadzenie pełnej jawności oświadczeń majątkowych sędziów i zrównanie wszystkich sędziów TK w stanie spoczynku w zakresie dopuszczalnego wymiaru czasu pracy naukowej. Wśród innych wprowadzonych zmian znajduje się zakaz orzekania przez sędziego TK w sprawie aktu prawnego, w którego wydaniu kiedykolwiek uczestniczył jako poseł lub senator. Usunięto również możliwość ubiegania się asystentów z trybunału o uzyskanie uprawnień prawniczych.

