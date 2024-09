Krajowa Rada Sądownictwa zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego cztery marcowe rozporządzenia rządu o komisjach kodyfikacyjnych : prawa karnego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego oraz ustroju sądownictwa i prokuratury. Komisje kodyfikacyjne prawa karnego i cywilnego zostały wygaszone na przełomie 2015 i 2016 roku i w tym roku wznowiły działalność. W tym roku powołano też dwie kolejne, nowe komisje.

KRS. Rada Ministrów. "Źle złożona przysięga"

"Rada Ministrów powołana 13 grudnia 2023 r. nie jest organem tożsamym do Rady Ministrów, o jakiej stanowi konstytucja" - wskazano we wnioskach przesłanych do TK. "W konsekwencji w jej pracach biorą udział osoby, które nie objęły urzędu ministra w trybie art. 151 Konstytucji RP, a które roboczo można określić mianem komisarzy działów" - oceniła KRS.