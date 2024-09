Adam Bodnar broni decyzji premiera. "Miał podstawę prawną"

Adam Bodnar, pytany w TVN24 o opinię byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzeja Zolla, że nie ma w systemie prawnym podstawy do wycofania kontrasygnaty, odparł, że nie jest przekonany co do trafności tej opinii. Wyjaśnił, że "w międzyczasie" została złożona skarga do sądów administracyjnych przed dwóch sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyzszego.