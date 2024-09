Jak zaznaczył sędzia Stępkowski w odpowiedzi na pytania, wskazanie do pełnienia funkcji przewodniczącego Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej SN "następuje na mocy postanowienia Prezydenta RP, nie zaś na mocy decyzji premiera". - Premier, kontrasygnując postanowienie prezydenta, przyjmuje jedynie odpowiedzialność przed parlamentem za ten akt (...). Kontrasygnaty nie da się cofnąć, odedrzeć z postanowienia. To postanowienie wywarło już skutki prawne i sędzia Krzysztof Wesołowski będzie działał na jego podstawie - podkreślił rzecznik SN.

Kontrasygnata. Rzecznik SN odpowiada premierowi

Pod koniec sierpnia premier Donald Tusk stwierdził, że nastąpił błąd ws. kontrasygnaty postanowienia prezydenta, ponieważ urzędnik odpowiedzialny za przygotowanie jej do podpisania nie dostrzegł polityczności dokumentu. W niedzielę portal oko.press poinformował, że dwóch sędziów Izby Cywilnej SN - Dariusz Zawistowski i Karol Weitz - zaskarżyło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarówno kontrasygnatę premiera, jak i postanowienie prezydenta o wyznaczeniu sędziego Wesołowskiego na przewodniczącego zgromadzenia Izby Cywilnej.

- Wskazanie go przez prezydenta było konieczne jedynie w tym celu, by o reelekcję ubiegać się mogła obecna prezes Joanna Misztal-Konecka, to ona bowiem prowadzi co do zasady zgromadzenie wyborcze sędziów Izby Cywilnej. Być może premierowi chodzi o zablokowanie możliwości ubiegania się o funkcje prezesa jedynej kobiecie, która wyraziła zgodę na kandydowanie? Mielibyśmy wówczas jednak do czynienia z pogwałceniem art. 33 ust. 1 i 2 oraz art. 60 Konstytucji RP - ocenił rzecznik SN.