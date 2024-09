Premier cofa kontrasygnatę. Fala komentarzy w sieci. "Pan łamie konstytucję"

Do sprawy odniósł się także Jarosław Kaczyński. Zdaniem prezesa Prawa i Sprawiedliwości ruch Donalda Tuska jest niezgodny z prawem i "nie ma możliwości, by w sposób legalny uchylić kontrasygnatę". Jak uściślił, nie ma procedury prawnej, która pozwoliłaby na jej wycofanie. - To jest to kolejny akt łamania prawa i kolejny akt, który wskazuje na daleko idący niepokój - stwierdził na poniedziałkowej konferencji.