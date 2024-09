Wybory prezydenckie. Prezes PiS o Mateuszu Morawieckim

- W tej puli kandydatów, która była do tej pory rozważania, on (Mateusz Morawiecki - red.) też był, ale braliśmy pod uwagę znany w socjologii politycznej fakt, że ludzie obciążeni władzą przez wiele lat i jednocześnie mający w związku z tym wiele trudnych decyzji za sobą, czasem są w sytuacji trudnej jeśli chodzi o tego typu wybory - mówił.

Wybory 2025. Mateusz Morawiecki bez szans na kandydaturę?

Prezes PiS zapewnił, że nie oznacza to jednak, że krytycznie podchodzi on do pracy byłego szefa rządu. - Chcę podkreślić, że te osiem lat to nie były lata straszliwych zbrodni, jak twierdzi Tusk, ale lata wielkich sukcesów i to były w ogromnej mierze sukcesy, które mogliśmy odnieść dzięki premierowi Morawieckiemu - dodał.