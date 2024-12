Zakon wielokrotnie walczył z Królestwem Polskim w wojnach. Były to starcia o tyle skomplikowane prawnie i dyplomatycznie, że walczyły ze sobą dwie chrześcijańskie strony, mimo że Krzyżacy pojawili się w Europie Środkowej by walczyć z poganami.

Propaganda i papieskie sądy

Zarówno dla Malborka , jak i naszej ówczesnej stolicy - Krakowa , przynajmniej w teorii, wiążące były decyzje papieża i rozstrzygnięcia jego sądów chociażby co do sporów terytorialnych pomiędzy walczącymi stronami.

Właśnie dlatego groźne dla Polski były nie tylko oręż, ale i propaganda krzyżacka. Zakon tłumaczył papieżowi swoje działania i agresję terytorialną na ziemie Królestwa Polskiego między innymi koniecznością walki z rzekomym powrotem Polaków do pogaństwa czy przestępstwom przeciwko mieszkańcom spornych ziem.

Propaganda początkowo była bardzo skuteczna, bo choć dzisiaj może się to wydawać absurdalne, średniowieczna Europa Zachodnia wierzyła, że zakon może liczyć na wsparcie sił nadprzyrodzonych.

Krzyżacy. "Cuda" i brak moralności

W kronikach zakonnych pojawia się opowieść chociażby o bracie, który chciał porzucić Krzyżaków i wstąpić do innego zgromadzenia. Ale we śnie ukazali mu się święci - założyciele tych zakonów i zapowiedzieli, że go nie przyjmą. W końcu objawiła mu się również tytularna patronka Krzyżaków - Najświętsza Maria Panna i zapytała czy rycerze, którzy "dla dobra wiary zginęli i giną", mogą być uważani za rozwiązłych i rozpustnych. Nielojalny brat miał krótko później zginąć.