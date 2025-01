Trzy korony grobowe znaleziono w katedrze wileńskiej. Jedna z nich należała do króla Polski Aleksandra Jagiellończyka, dwie pozostałe do żon Zygmunta Augusta. - To bezcenne skarby historyczne, symbole długiej tradycji państwowości litewskiej, znaki Wilna jako stolicy - komentował odkrycie metropolita wileński abp Gintaras Grušas. Co ciekawe, korony były zapakowane w przedwojenne polskie gazety.