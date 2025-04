Czy Konfederacja to partia antypolska?

Po tygodniach nudy, kiedy kandydaci mówili do siebie, kampania prezydencka nabrała rumieńców. Sygnał do rozpoczęcia właściwego starcia dał Sławomir Mentzen, ujawniając się - i to nie w krzyżowym ogniu pytań, ale w gościnnych progach kanału Zero - jako ekstremista i zamordysta, co średnio koresponduje z wolnościowym wizerunkiem, jaki próbuje budować wokół siebie jego partia.