Sezon wakacyjny przed nami, dlatego już teraz warto przygotować się do letnich podróży. Jeżeli planujesz w tym roku odwiedzić największe europejskie miasta, warto sprawdzić, w których aglomeracjach jest najwięcej turystów. Tego typu zestawienie - na bazie dokonywanych rezerwacji noclegów - przygotował portal Euronews. Dowiedz się, które miasto na największą liczbę turystów w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Amsterdam najbardziej zatłoczoną stolicą w Europie

Na samym szczycie listy europejskich stolic znalazł się Amsterdam - nazywany przez niektórych "Wenecją Północy". Według kryteriów, które brano pod uwagę w trakcie opracowywania zestawienia, okazało się, że to właśnie tutaj przypada najwięcej turystów na jedną osobę.

Turyści co roku chętnie odwiedzają to holenderskie miasto, aby podziwiać jego liczne kanały i mosty. Dlatego Amsterdam doszedł do poziomu 12 przyjezdnych na jednego miejscowego.

Drugie miejsce zajęła stolica Irlandii - Dublin. W mieście na jednego stałego mieszkańca przypada jedenastu turystów, a podium zamyka estoński Tallin. W tym przypadku liczba turystów jest tylko o jedno oczko mniejsza. Kolejne miasta w zestawieniu to kolejno: Paryż, Praga, Edynburg, Kopenhaga, Lizbona, Sztokholm, Wiedeń, Rzym oraz Londyn.

Dubrownik na szczycie listy miast, które nie są europejskimi stolicami

W rankingu ujęto również takie miasta, które leżą w Europie, ale nie są stolicami państw.

W tej kategorii na czele znajduje się Dubrownik w Chorwacji. W chorwackim kurorcie na jednego mieszkańca przypada aż 36 turystów w okresie wakacyjnym. Miasto ma coraz więcej związanych z tym problemów.

Burmistrz Dubrownika Mato Franković wprowadził w tym sezonie zakaz ciągnięcia walizek na kółkach po kamiennych ulicach i chodnikach nadmorskiego miasta nad Adriatykiem. Stało się to wskutek licznych skarg mieszkańców, którzy skarżyli się, że hałas staje się nie do wytrzymania zwłaszcza wieczorem w czasie letnich wakacji.

Tuż za Dubrownikiem znalazły się następujące miejsca: Wenecja, Brugia, Rodos, Reykjavik oraz Florencja.

Dokąd latem podróżuje najmniej turystów?

Jeżeli nie lubisz gwarnych i zatłoczonych miast, na pewno warto zastanowić się nad odwiedzeniem w wakacje np. Berlina, Madrytu, Brukseli oraz Budapesztu. W przypadku wymienionych aglomeracji na jednego mieszkańca przypada tylko dwóch turystów.

Warto dodać, że na liście nie zabrakło również polskiego Krakowa. Według danych w legendarnym grodzie Kraka w pełni sezonu letniego na jednego krakowianina przypada czterech turystów.

