Dziesięć najlepszych atrakcji w Polsce. Wybór brytyjskiej gazety

Ciekawostki

W internetowym wydaniu brytyjskiego dziennika "The Guardian" znalazła się lista dziesięciu najlepszych atrakcji w naszym kraju, które powinien zobaczyć każdy zagraniczny turysta przybywający do Polski. To wyjątkowe zestawienie powstało na podstawie opinii czytelników. Jakie miejsca znalazły się na podium? Wyjaśniamy!

Zdjęcie Turyści z zagranicy zwrócili w Toruniu uwagę m.in. na gotycki zamek krzyżacki / Albin Marciniak / East News