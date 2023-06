Dlaczego turyści wchodzą na szczyt Wodospadu Szklarki?

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Wodospad Szklarki, a zwłaszcza jego krawędź to miejsce niegroźne. Co prawda jego nurt jest wartki, ale ilość wody z reguły nie jest wielka. To skłania odwiedzających do wchodzenia na kamienie w wodzie.

Co gorsza, zdarzają się turyści, którzy próbują wchodzić tam razem z dziećmi. Często tłumaczą się tym, że chcą jedynie uwiecznić moment i zrobić zdjęcie z jak najlepszej perspektywy.

Z tego powodu doszło do tragicznego zdarzenia na Wodospadzie Szklarki w 2018 roku. 26-letni mężczyzna przeszedł przez barierki ochronne, po czym poślizgnął się na jednej ze skał i spadł do wody. Zginął na oczach bliskich.

Zdjęcie Wodospad Szklarki / Fot. Gerard/REPORTER / East News

