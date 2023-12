Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia już jest bardzo droga, a na dodatek może okazać się fałszywa - informuje CNN. "Płynne złoto" jest podstawą diety śródziemnomorskiej od tysiącleci. Zanim oliwa trafiła na stół, była używana do praktyk leczniczych i religijnych. Dziś produkt jest cennym towarem eksportowym na całym świecie. Najpopularniejsze oliwy z oliwek wytwarzane są we Włoszech , Hiszpanii i Grecji .

Oliwa z oliwek coraz droższa. Sytuację wykorzystują przestępcy

Pod koniec listopada służby Hiszpanii i Włoch współpracując z Europolem aresztowały 11 osób powiązanych z jednym z gangów przestępczych , zajmujących się tym procederem. Skonfiskowano 12 beczek zawierających około 260 tys. litrów fałszywej oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia oraz dodatkowe 5,2 tys. litrów oliwy o jakości rynkowej, która była gotowa do eksportu. Służby stwierdziły później, że produkt nie nadawał się do spożycia . Na miejscu zatrzymania znaleziono także sfałszowane etykiety i dokumenty, z których wynikało, że oliwa rzekomo pochodzi z Hiszpanii i Włoch.

Kradzieże są na porządku dziennym

Gangi przestępcze, by produkować "fałszywki" potrzebują wysokiej jakości oliwek do oliwy bazowej, która jest używana później do tworzenia ich mieszanek. To sprawiłoże nasiliły się kradzieże. W Grecji i we Włoszech złodzieje regularnie używają pił łańcuchowych do wycinania całych drzew.