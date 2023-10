Punkt poboru opłat w Le Boulou we Francji, który mieści się niecałe 10 kilometrów od granicy z Hiszpanią, w czwartek zamienił się w prawdziwe pobojowisko. Wszystko za sprawą kilkudziesięciu winiarzy, którzy w akcie protestu przeciwko taniemu eksportowi wina z sąsiedniego kraju, zatrzymali ciężarówki i dobrali się do załadunku.

Francja: Protest winiarzy. Tiry pełne wina zdewastowane

Resztki szkła czy kartonów i skrzyń po winie zostały zebrane przez protestujących i dorzucone do stosu, który niedługo później stanął w ogniu. Kiedy dorzucono do niego opony, nad punktem poboru opłat zaczęły unosić się kłęby gęstego, czarnego dymu. Pożar nie trwał długo, po chwili przyjechała straż pożarna, która uporała się z płomieniami.

Francja ma problem. Produkuje więcej wina, niż sprzedaje

Burzliwa demonstracja nieopodal granicy z Hiszpanią miała miejsce niespełna dwa miesiące po tym, jak w sierpniu francuskie media donosiły, że rząd planuje wylać miliony litrów wina. Jak podkreśla Daily Mail, produkcja tego alkoholu we Francji niezmiennie rośnie, co z kolei przyczynia się do wzrostu niesprzedanych butelek wina, a to prowadzi do spadku cen.