Święta 2023. Najwięcej wydaje się na jedzenie i organizację

Według autorów badania największą część świątecznych wydatków stanowią artykuły spożywcze i organizacja świąt. Przeciętnie jest to koszt 607 zł, co oznacza wzrost o 3,8 proc. w stosunku do ubiegłego roku. "Na prezenty dla najbliższych przeciętnie przeznaczymy 565 zł - nominalnie aż o 13 proc. więcej niż rok wcześniej, z kolei na podróże świąteczne i dojazdy wydamy średnio 318 zł - to o 7 proc. mniej niż w roku ubiegłym" - podają eksperci.