Hiszpanie - tak jak my - uwielbiają bazarki, które nieomal wyznaczają rytm ich życia. Jestem na targu w centrum Alicante: piękny budynek, dwupiętrowy, na parterze ryby i warzywa, na pierwszym piętrze również artykuły spożywcze plus wino i artykuły chemiczne. Wszędzie kolejki.

Bagietka za euro (lub mniej)

Bułka paryska kosztuje tu 0,75 euro , czyli 3,30 zł. Inne bagietki to koszt rzędu 1,10 euro, czyli niemal 5 złotych. To dobre produkty, nie żadne dmuchane bułki.

Na oliwę dziś w Hiszpanii trzeba wydać co najmniej 8 euro i to za pół litra. Jeszcze kilka miesięcy temu kosztowała koło 5 euro. W cenach oliwek tych złych zbiorów nie dostrzegam. Kosztują 6 euro, czyli 27 złotych za pół kilograma i to już za oliwki doprawione ziołami. Masło kosztuje 1,8 euro za 250 gramów - czyli 8 złotych. Jajka? 1,30 euro to cena za sześć sztuk.