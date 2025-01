Pierwszą myślą o zimowym kierunku jest zazwyczaj Laponia i północna część Europy. Choć wielu odstrasza myśl o nocy polarnej, to należy pamiętać, że tak naprawdę nie oznacza to kompletnej ciemności przez cały okres zimy. Słońce nie wychyla się zza horyzontu, ale niebo jest lekko rozświetlone. Tworzy to prawdziwie magiczną aurę, a żeby jej doświadczyć musisz wybrać się na północ Norwegii, Szwecji lub Finlandii, bo to właśnie obszary tych państw zaliczają się do tajemniczej Laponii. Reklama

Wioska Świętego Mikołaja w Rovaniemi

Fani Bożego Narodzenia mogą przedłużyć sobie świąteczny nastrój, wyjeżdżając na ferie do Rovaniemi w Finlandii, gdzie znajduje się dom Świętego Mikołaja. Tak się składa, że jego niesamowitą wioskę można odwiedzać o każdej porze roku. Dostępne są także spotkania ze Świętym Mikołajem we własnej osobie nawet w styczniu i w lutym.

Dodatkowym atutem w tym okresie jest to, że znikają tłumy, które ruszają w grudniu na spotkanie z uwielbianym przez dzieci brodaczem. W wiosce Świętego Mikołaja można przez cały rok wysyłać listy z fińskim stemplem pocztowym. Można tam również zrobić sobie wyjątkowe zdjęcie na tle Koła Podbiegunowego.

Przebywając w tej części Finlandii warto przy okazji skorzystać z popularnej fińskiej sauny. Miłośnicy morsowania będą zachwyceni, bo w okolicy jest mnóstwo punktów, w których można połączyć saunę z mroźnymi kąpielami.

Polowanie na zorzę polarną

Na terenie całej Laponii jedną z najciekawszych atrakcji jest obserwacja nocnego nieba w poszukiwaniu zorzy polarnej. Zorza najbardziej widoczna jest oczywiście zimą, kiedy niebo jest najciemniejsze. Ukazuje się zazwyczaj późną nocą (między 22:00 a 2:00). Aby obserwacje były zadowalające, musisz trzymać się kilku zasad, bo niestety aurora nie pojawia się każdej nocy i w każdym miejscu.

Po pierwsze, najlepiej zarezerwować nocleg poza miastem, gdzie okolica nie będzie zanieczyszczona światłem. Aby zwiększyć swoje szanse na ujrzenie zorzy, niebo powinno być bezchmurne. Dobrym sprzymierzeńcem obserwacji jest również mróz. Poszukiwania zorzy polarnej wcale nie są takie proste jak się wydaje - na szczęście dostępnych jest mnóstwo aplikacji na telefon, które pomagają w jej śledzeniu. Można także skorzystać z usług lokalnego przewodnika, który poprowadzi cię ku Światłu Północy.

Mekka miłośników zimowych sportów

W krajach nordyckich takich jak Szwecja, Norwegia i Finlandia można skorzystać z różnego rodzaju sportów zimowych. To istny raj dla ich miłośników, szczególnie na północy. Poza narciarstwem biegowym, śnieżnymi wędrówkami, które są dostępne w Laponii na wyciągnięcie ręki, warto skorzystać z takich atrakcji jak jazda skuterem śnieżnym, na snowboardzie lub nartach.

Największym ośrodkiem narciarskim jest fińska miejscowość Levi, gdzie można przebierać w zimowych atrakcjach. Inne, niewiele mniej popularne miejscowości posiadające świetne warunki do jazdy na desce, nartach czy skuterze to Ylläs, Ruka czy Saariselkä.

W większości ośrodków narciarskich znajdziesz również specjalne tory saneczkowe. Żeby bawić się w śniegu nie potrzebujesz więc żadnych dodatkowych umiejętności.

Tylko dla odważnych

Ci odważniejsi mogą spróbować mniej oczywistych aktywności na świeżym, mroźnym powietrzu. Skoro już jesteś w Laponii, dlaczego nie powędkować na środku jeziora? Możesz wykupić taką wycieczkę na oblodzone jezioro z przewodnikiem. Zrobisz to na przykład w Rovaniemi i okolicach - przy okazji odwiedzin u Świętego Mikołaja.

Idealne miejscowości do tego typu atrakcji to też Saariselkä, Levi, Ylläs, Inari czy Ruka. To też świetne punkty do spróbowania swoich sił w wspinacze lodowej. Najczęściej tego typu aktywności odbywają się po lodowych formacjach takich jak zamrożone wodospady czy lodowe ściany. Brzmi ekscytująco? Jeśli tak, Laponia to idealny kierunek dla ciebie.

Wyspy Owcze. Dla poszukiwaczy outdoorowych wrażeń

Jeśli uwielbiasz odkrywać bardziej nietypowe miejsca, to świetnie odnajdziesz się zimą na Wyspach Owczych. Jest to jeden z rzadziej uczęszczanych kierunków w Europie. Zima dodaje melancholijnego, ale malowniczego klimatu tej niewielkiej krainie. Reklama

Mocny wiatr, sztorm, mgła, deszcz, śnieg i słońce to kilka ze zjawisk atmosferycznych, które możesz tam spotkać... w ciągu jednego dnia. Wiele osób może taka pogoda odstraszyć, ale to warunki sprzyjające przepięknym widokom, które świetnie wyglądają nawet na prostych zdjęciach zrobionych telefonem. Wyspy Owcze to tym samym idealna scenografia na bajkowe sesje zdjęciowe. Każdy pasjonat fotografii, ten zawodowy, jak i amator, będzie zachwycony krajobrazami na wyspach.

Co ciekawe, mimo zmiennej pogody, klimat Wysp Owczych jest stosunkowo łagodny. Temperatura rzadko kiedy spada poniżej 5 stopni Celsjusza. Jest to więc idealny kierunek dla tych, którzy szukają zimy, ale bez arktycznych mrozów. Świetnie się tam odnajdziesz, jeżeli kochasz ciszę, spokój i spacery, gdzie trudno o spotkanie innych turystów.

Zima w trybie extreme? Kazachstan

Jeśli uwielbiasz adrenalinę, narciarstwo i zimowe wędrówki to Kazachstan czeka właśnie na ciebie. A to wszystko wśród zapierających dech w piersiach krajobrazów zimowych. Ten kraj to dosłownie rozległe panoramy majestatycznych gór skąpane w promieniach słońca. Jeśli chcesz je zobaczyć, musisz przygotować się na naprawdę zimową pogodę.

Zimą w Kazachstanie panują mrozy między -10 a -15 st. Celsjusza. Jakie miejsca zasługują na szczególną uwagę?

U stóp malowniczych gór Tien-Szan leży największe miasto Kazachstanu - Ałmaty. To idealna baza wypadowa dla osób, które planują udział w sportach zimowych czy śnieżne trekkingi po górach. W okolicy znajdują się także przepiękne górskie jeziora, które pokryte lodem i śniegiem wyglądają jak z najpiękniejszych baśni. Samo miasto ma również wiele do zaoferowania. Można podejrzeć życie codziennie mieszkańców, zrobić zakupy na tradycyjnych targach czy zaczerpnąć sztuki kazachskiej.

Ałtyn-Emel (Złota Kraina)

W regionie Ałmaty znajduje się wyjątkowy park narodowy, który nabiera wyjątkowego charakteru właśnie zimą. Pustynne krajobrazy parku pokrywają się puchatym śniegiem i robią piorunujące wrażenie. Na szczególną uwagę zasługuje tzw. Śpiewająca Wydma, której dźwięk można usłyszeć, gdy drobinki piasku ocierają się o siebie.

W parku znajdują się liczne ścieżki trekkingowe po górach i wąwozach. Najlepiej skorzystać z usług przewodnika, który podpowie jakie są najpiękniejsze zakątki parku i pomoże do nich dotrzeć.

Astana

Stolica Kazachstanu to prawdziwa zimowa kraina czarów. To miasto pełne jest futurystycznej architektury, która podczas zimy nabiera wyjątkowego uroku. Jeżeli uwielbiasz zimę, a jednocześnie wolisz miejskie życie od chodzenia po górach czy zjeżdżania na snowboardzie, to zakochasz się w Astanie.

Wybierając się na spacery po mieście, musisz pamiętać o naprawdę ciepłych warstwach ubrań, które łatwo ściągniesz, wchodząc do lokalnych sklepów czy wędrując po muzeach. Do najważniejszych z nich należą Muzeum Narodowe Kazachstanu, gdzie zapoznasz się z kulturą kraju i Muzeum Sztuki Nowoczesnej gotowe przyjąć każdego, kto poszukuje dzieł współczesnych kazachstańskich artystów. Możesz także odwiedzić Pałac Prezydencki, gdzie również znajdują się wyjątkowe dzieła.

Każde z tych miejsc jest jedyne w swoim rodzaju, ale wszystkie łączy niezwykła zimowa aura. Podróżnicy szukający zimowych wrażeń na pewno odnajdą w każdej z tych lokalizacji coś dla siebie. To właśnie zimą można wpatrywać się w najbardziej wyjątkowe krajobrazy i zachwycać się zmiennością natury.