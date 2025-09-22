W skrócie Hamas zadeklarował w liście do Donalda Trumpa gotowość uwolnienia połowy izraelskich zakładników w zamian za 60-dniowe zawieszenie broni - wynika z doniesień mediów.

Donald Trump wcielił się w rolę mediatora, ostrzegając Hamas o konsekwencjach braku akceptacji jego warunków.

Konflikt w Strefie Gazy doprowadził do tragicznego bilansu – śmierć poniosło ponad 60 tys. Palestyńczyków.

Hamas zadeklarował w liście do Donalda Trumpa, że wypuści połowę przetrzymywanych od października 2023 roku izraelskich zakładników w zamian za ustanowienie 60-dniowego zawieszenia broni w trwającej wojnie.

Telewizja Fox News podała, że list jeszcze nie dotarł do Białego Domu. Sporządzenie takiego pisma potwierdzono w dwóch źródłach - od wysokiego przedstawiciela administracji Trumpa oraz osoby zaangażowanej w negocjacje na Bliskim Wschodzie.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Trump dał Hamasowi "ostatnie ostrzeżenie"

Donald Trump stara się pełnić rolę mediatora w konflikcie między Izraelem i Hamasem. Jednocześnie akceptuje posunięcia rządu Binjamina Netanjahu w Strefie Gazy, który wydał polecenie ostrzeliwania terytorium wroga.

Na początku września republikanin wezwał palestyńską organizację terrorystyczną do uwolnienia wszystkich izraelskich zakładników.

"Wszyscy chcą, żeby zakładnicy wrócili do DOMU. Wszyscy chcą, żeby ta wojna się skończyła! Izraelczycy zaakceptowali moje warunki. Czas, żeby Hamas również je zaakceptował. Ostrzegłem Hamas przed konsekwencjami braku akceptacji. To moje ostatnie ostrzeżenie, nie będzie kolejnego! (pisownia oryginalna - red.)" - pisał Trump.

Fox News przypomniał, że podobne ostrzeżenie pojawiło się pół roku temu. "Uwolnijcie wszystkich zakładników teraz, nie później, i natychmiast oddajcie wszystkie ciała zamordowanych przez was ludzi, bo inaczej to będzie KONIEC" - zaznaczył Trump w poście opublikowanym 5 marca.

Przypomnijmy, w styczniu doszło do zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Jednak porozumienie szybko został zerwane.

Wojna w Strefie Gazy. Ponad 60 tys. ofiar po stronie Palestyny

Eskalacja konfliktu, który poskutkował krytyczną sytuacją humanitarną na terytorium Palestyny rozpoczęła się od ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 r. W wyniku działań organizacji zginęło 1219 osób, przede wszystkim cywilów.

Izrael odpowiedział trwającą do dziś akcją odwetową, która - do tej pory - przyniosła śmierć ponad 60 tys. Palestyńczyków. Powyższe dane zostały uznane przez ONZ za wiarygodne.

Źródło: Fox News

