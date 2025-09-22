Pilne wystąpienie Putina. Zwrócił uwagę na "nowe zagrożenia"
- Sytuacja w sferze stabilności strategicznej nadal się pogarsza - ogłosił Władimir Putin w poniedziałkowym przemówieniu. Podkreślił też, że w 2026 wygasa traktat z USA o ograniczeniu zbrojeń. Według lidera Rosji na horyzoncie "pojawiają się nowe zagrożenia".
Cytowany przez rosyjskie agencje prasowe, Putin ocenił, iż "w wyniku destrukcyjnych działań Zachodu podstawy dialogu między państwami posiadającymi broń jądrową zostały znacząco podważone".
Zwrócił uwagę, że w lutym 2026 roku wygaśnie dwustronna umowa ze Stanami Zjednoczonymi "w sprawie środków zmierzających do dalszej redukcji i ograniczenia zbrojeń strategicznych". Chodzi o traktat New START.
Putin stwierdził, że Rosja zamierza przestrzegać postanowień traktatu rok po jego wygaśnięciu.
Poinstruował jednak, by "uważnie monitorować rozbudowę amerykańskich komponentów obrony przeciwrakietowej, w tym przygotowania do rozmieszczenia systemów przechwytujących w przestrzeni kosmicznej".
Podczas wystąpienia na rosyjskiej Radzie Bezpieczeństwa Władimir Putin krytycznie ocenił stan porozumień o zbrojeniach na świecie.
- Fundamenty dialogu w stosownych formatach dwustronnych i wielostronnych zostały zachwiane. Krok po kroku system radziecko-amerykańskich i rosyjsko-amerykańskich porozumień w sprawie kontroli pocisków rakietowych i strategicznych zbrojeń obronnych został niemal całkowicie zdemontowany - podkreślił rosyjski prezydent.
- Podkreślę to, i nikt nie powinien w to wątpić: Rosja jest zdolna do reagowania na wszelkie istniejące lub pojawiające się zagrożenia nie słowami, lecz środkami wojskowo-technicznymi. Przykładem jest nasza decyzja o zniesieniu moratorium na rozmieszczanie rakiet średniego i krótkiego zasięgu bazowania lądowego - mówił dalej.
